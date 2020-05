"Odmrażanie" gospodarki. Jest propozycja "ostatecznego terminu zakończenia operacji"

"Biorąc pod uwagę te wszystkie niewątpliwe sukcesy – czas, aby już teraz polski rząd przystąpił do wdrażania planu 'odmrażania gospodarki', podając konkretne terminy kolejnych etapów wychodzenia z blokady" - czytamy w apelu. Rzecznik powołał się na wzór Czech, Austrii i Danii, które rozpoczęły już ścieżkę systematycznego powrotu do gospodarczej normalności.

"Odmrożenie" gospodarki

Adam Abramowicz zaproponował, aby uruchomienie żłobków, przedszkoli i klas 1-3 nastąpiło jeszcze w maju. "Pozwoli to na powrót do pracy rodziców opiekujących się teraz dziećmi do lat 8" - wskazał. Według rzecznika "ostateczny termin zakończenia 'operacji odmrażania' nie powinien przekroczyć daty 1 lipca". "Jeżeli uda się zrobić to wcześniej, tym lepiej dla budżetu i całej gospodarki. Przedsiębiorcy muszą jednak znać maksymalny okres, przez który będę musieli finansować przestój" - podkreślił Abramowicz.