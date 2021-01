"W następnym sezonie zimowym Polakom pozostają tylko Alpy"

Już teraz jesteśmy w katastrofalnej sytuacji - stwierdziła w czwartek prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG) Agata Wojtowicz. W ten sposób odniosła się do zapowiedzianego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przedłużenia większości restrykcji związanych z koronawirusem. Branża narciarska obawia się, że wielu gestorów wyciągów nie przetrwa do kolejnego sezonu.

"Na skraju bankructwa"

Zdaniem prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej "niektórzy są już na skraju bankructwa". - Wielu przedsiębiorców mimo wszystko podejmie decyzję o otwarciu swoich biznesów, po to tylko, żeby przeżyć, bo już są na skraju wyczerpania swoich możliwości i zapasów finansowych. To są katastrofalne decyzje, bo wielu ludzi nie otrzymało znikąd żadnej pomocy, żadnych środków - powiedziała. Przekonywała, że wiele firm dostało jedynie minimalną pomoc, za te pieniądze nie są w stanie utrzymać firm i przetrwać kolejnego okresu przedłużającego się lockdownu. Zwróciła także uwagę, że największe hotele, w tym w Zakopanem, otrzymały milionową pomoc, natomiast drobni przedsiębiorcy - kwaterodawcy czy restauratorzy - nie mają takiej pomocy. - Restauratorzy, którzy otworzyli swoją gastronomię na wynos, tak jak na Krupówkach, mają znikomy przychód na poziomie 5 do 10 proc. tego, co było przed rokiem. Z tego nie da rady nawet pokryć kosztów utrzymania lokalu - podkreśliła.