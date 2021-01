Kluby fitness chcą się otworzyć mimo restrykcji. "Będą wyłączone z pomocy publicznej"

Jeżeli, mimo obostrzeń, branża fitness otworzy się od 1 lutego, to będzie wyłączona z pomocy z Tarczy Branżowej i Tarczy Finansowej PFR 2.0 - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk, odnosząc się do zapowiedzi przedstawicieli klubów fitness.

Wiceminister wskazała, że na czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami branży fitness zapowiedzieli oni, że od 1 lutego uruchomią ok. 2 tys. klubów. - Przyjęłam argumenty dotyczące sytuacji tego sektora w Polsce, ale na ten moment nie została podjęta decyzja o zniesieniu obostrzeń - powiedziała.

Bez pomocy z tarcz

Zaznaczyła, że rozumie determinację i niepokoje przedsiębiorców, ale - jak podkreśliła - decyzję dotyczącą otwarcia musi podjąć Rada Sanitarno-Epidemiologiczna i Rada Ministrów. - Prosiłam przedsiębiorców, aby jeszcze raz solidarnie podeszli do tego tematu i pozwolili nam w ciągu kilku tygodni podejmować decyzje. Nie wiemy, jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w Polsce w lutym i w marcu - powiedziała.

Dodała, że wiele krajów Unii Europejskiej, m. in. Słowacja, Czechy, Niemcy, czy Wielka Brytania, obecnie notuje zwiększoną liczbę zakażeń oraz zgonów i opowiada się raczej za zaostrzeniem obostrzeń, a nie ich luzowaniem. - Wydaje się, że polskie restrykcje są liberalne na tle całej Europy - zaznaczyła. Wskazała również, że postulat branży fitness, dotyczący jej otwarcia w lutym, przedstawi na piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dodała, że w kolejnych dniach gotowa jest kontynuować dialog z przedsiębiorcami. Zaznaczyła jednak, że ci, którzy zamierzają się otworzyć pomimo obowiązującego rozporządzenia, muszą się liczyć ze skutkami społeczno-zdrowotnymi. Po drugie - jak podkreśliła - "będą wyłączeni z pomocy publicznej, czyli z możliwości wsparcia z Tarczy Branżowej i Tarczy Finansowej PFR 2.0. Chcemy, aby pieniądze te trafiały bezpośrednio do tych przedsiębiorstw, które są odpowiedzialne i działają zgodnie z prawem."

Przedsiębiorcy mówią "weto"

Właściciele siłowni i klubów fitness przekonują, że nie chcą i nie mogą dłużej czekać, bo w oczy zagląda im widmo bankructwa. Dlatego chcą otworzyć się 1 lutego bez względu na to, czy będzie zgoda rządu. Mają też pomysł i doświadczenie, jak działać w bezpiecznym reżimie sanitarnym.

- My ruszamy 1 lutego i tutaj, jeśli mamy rozmawiać z drugą stroną (rządem - przyp. red.), to głównie o aspektach sanitarnych, bo już się tego nie zatrzyma, bo przedsiębiorca nie ma wyboru - powiedział Tomasz Napiórkowski, prezes Polskiej Federacji Fitness.

Przedsiębiorcy mówią "weto" i to ma dać ich pracownikom nadzieję. - Nadzieję na to, że dostaną wynagrodzenie, bo wtedy te pieniądze popłyną ode mnie, od przedsiębiorcy, który przez te niedługo cztery miesiące miał zero złotych przychodów, a 100 000 złotych kosztów miesięcznie na jeden klub fitness - wyliczał Maciej Kowalski z Polskiej Federacji Fitness.