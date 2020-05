Bon turystyczny nie dla wszystkich. Wiceminister podał próg zarobków

- Bon jest przeznaczony dla wszystkich pracujących na umowę o pracę do wysokości zarobków średniej krajowej, czyli do około 5200 złotych brutto. W naszym projekcie około 60 procent niżej i średniozarabiających Polaków miałoby dostęp do tego projektu - poinformował wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.