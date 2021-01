Biznes chce się otwierać. "Za takimi decyzjami stoją wielkie tragedie"

Jest mi bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji, gdyż za takimi decyzjami stoją wielkie tragedie ludzi, którzy zainwestowali swój majątek w biznes i tej chwili zostają z niczym - powiedział na antenie TVN24 Biznes prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, odnosząc się do zapowiadanego otwarcia niektórych firm mimo obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią.

- (Przedsiębiorcy - red.) nie mają wpływów, ciążą na nich opłaty leasingowe, kredyty, muszą ponosić koszty stałe. Oczywiście jest pomoc rządowa i bardzo dobrze, jesteśmy za to wdzięczni, ale ona nie wystarcza. Będziemy mieli na wiosnę bardzo dużą liczbę bankructw, jeżeli to podejście się nie zmieni - mówił.

Andrzej Arendarski dodał, że udział przedsiębiorców w rządowych konsultacjach dotyczących obostrzeń "polega tylko na tym, że piszemy do rządu różne listy, petycje".

- Natomiast do takiego forum, gdzie jest rozwijana dyskusja, niestety nie ma (zaproszenia – red.), nad czym bardzo boleję. Jesteśmy naprawdę rozsądnymi ludźmi i ci, którzy otworzą jutro swoje zakłady mimo zakazów też tacy są. Myślę, że nie jest to sytuacja zerojedynkowa "zamknąć-otworzyć", można otworzyć się w taki sposób, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość zakażania - stwierdził.

Prezes KIG ocenił, że "mamy do czynienia z takim cięciem siekierą, wprowadzamy drastyczne zakazy wszędzie".

- Może trzeba by niuansować trochę to podejście, może w tym regionie tak (wprowadzać obostrzenia - red.), w innym nie. Jest naprawdę dużo sposobów, żeby się dogadać, ale żeby się dogadać, to trzeba rozmawiać - zaznaczył.