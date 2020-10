Duża sieć sklepów zmienia godziny otwarcia. Reakcja na nową sytuację w kraju

Koronawirus a sklepy

"Już od tego weekendu niemal 2600 sklepów Biedronki działać będzie co najmniej do godziny 23.00, a w najbliższych dniach wydłużenie godzin będzie dotyczyło kolejnych placówek" - dodano.

Inne sieci

Biuro prasowe Tesco poinformowało nas, że "godziny otwarcia sklepów Tesco nie ulegną zmianom". "Większość z nich jest czynnych do godziny 22 lub 23 (w zależności od lokalizacji). Cały czas zapraszamy także klientów do naszych sklepów otwartych 24/7" - dodali przedstawiciele sieci.

Ewa Wojtysiak z Dino Polska również nie wskazała, by miało dojść do zmian w działaniu sklepów. "Markety Dino w całej Polsce są czynne od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godzinach od 06:00 do 23:00" - poinformowała w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.