Zmiana poziomu bezrobocia po sześciu miesiącach. Są wstępne dane

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 6,2 procent. Oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do listopada - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W 2020 roku weszliśmy ze stopą bezrobocia na poziomie 5,5 procent. Po nieznacznym spadku w marcu, do 5,4 procent, kwiecień przyniósł wzrost wskaźnika do 5,8 procent, a maj do 6 procent. Od czerwca bezrobocie utrzymywało się na niezmienionym poziomie 6,1 procent.