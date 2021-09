Dworczyk: nie chcemy wprowadzać przymusowych szczepień

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował w piątek, że rząd nie chce wprowadzać przymusowych szczepień przeciwko COVID-19. Podkreślił, że prawie 60 procent dorosłych Polaków jest już zaszczepionych, a wśród osób powyżej 70 roku życia odsetek ten wynosi blisko 80 procent. Jak przyznał, liczby te nie są jednak satysfakcjonujące.

Dworczyk pytany podczas internetowej części rozmowy w radiu RMF FM o akcję szczepień zauważył, że "dorośli Polacy nie są przyzwyczajeni i nie są przekonani do szczepień". - Tego rodzaju postawy społeczne nie zmieniają się w tydzień, miesiąc czy w kwartał. Tu potrzebna jest długotrwała akcja edukacyjna - zauważył minister.

Dworczyk: nie będzie przymusowych szczepień

Jak dodał, prawie 60 proc. dorosłych Polaków jest już zaszczepionych, a wśród osób powyżej 70 roku życia odsetek ten wynosi blisko 80 proc. Zaznaczył jednak, że jest to niewystarczające.

- Nie mamy co się oszukiwać, że nagle wymyślimy kolejną akcję promocyjną, bo akcji promocyjno-informacyjnych było już bardzo dużo i wszelkie możliwe sposoby, wykorzystywane też w innych krajach, były wykorzystane, że tu coś się zmieni - mówił szef KPRM.

- Są tylko dwie możliwości - jedna, to jest długofalowa akcja edukacyjna, ale tu nie będzie szybkich efektów. Jeśli ktoś chciałby szybki efekt, to są przymusowe szczepienia. My nie chcemy wprowadzać przymusowych szczepień - zapewnił Dworczyk.