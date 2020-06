Cztery osoby na torze, pojedynczo do jacuzzi. Wytyczne dla basenów, saun i solariów

Limit osób w obiekcie, obowiązkowa dezynfekcja powierzchni oraz nadzór nad zajęciami grupowymi. To tylko niektóre wytyczne dotyczące działalności basenów, saun i solariów w nowej rzeczywistości. Placówki wznowią działalność od 6 czerwca.

Baseny

Właściciele basenów oraz saun będą mieli obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a w przypadku obsługi (np. kasjerzy, osoby pracujące w szatni) zaleca się zaopatrzenie osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientami w środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.

W przypadku basenów MR nakazuje zwrócenie szczególnej uwagi na kontrolę maksymalnej liczby użytkowników. W tym samym czasie z obiektu nie może korzystać więcej klientów, niż wynikałoby z 50 proc. maksymalnego obciążenia, z zastrzeżeniem, że nie może to być więcej niż 150 osób. Należy umieścić informację o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu, a z jednego toru mogą korzystać maksymalnie cztery osoby jednocześnie.

Obiekt powinien być wyposażony w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami. Klienci mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu.

W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących. Jeśli nie prowadziło się w nich dezynfekcji związkami chloru, to zaleca się jej wprowadzenie.

Noszenie osłon ust i nosa jest obowiązkowe z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie - maskę zdejmujemy i zostawiamy z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli, należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w szatni.

Zajęcia grupowe, takie jak aerobik lub nauka pływania, muszą być nadzorowane. Istotne jest ograniczenie liczby osób w grupach, by umożliwić zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli nie można spełnić tych warunków, to należy rozważyć rezygnację z organizacji zajęć do czasu, gdy będą mogły być dotrzymane.