Zniżki w sklepach za zainstalowanie rządowej aplikacji. Wytyczne usunięto

"ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią" - podkreśliło w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. Jak wynikało z wytycznych zamieszczonych na stronie rządu, aplikacja miała być wykorzystywana między innymi do wpuszczania klientów do sklepów. Miała, bo informacje w tej sprawie usunięto.