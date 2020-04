Mocne uderzenie w polską gospodarkę. Rząd pokazuje prognozy

We wtorek rząd przyjął Aktualizację Programu Konwergencji, który w najbliższych dniach ma zostać przekazany Komisji Europejskiej. To dokument, określający podstawowe założenia makroekonomiczne, na podstawie którego organy UE wydają zalecenia budżetowe dla państw członkowskich.

Zaznaczono, że wybuch epidemii i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie oraz niezbędne działania władz, mające na celu niedopuszczenie do gwałtownego przyrostu zachorowań, stanowią wyzwanie dla gospodarki o nieobserwowanej dotąd skali.

Polska gospodarka się skurczy

Aktualizacja APK to jednocześnie oficjalny rządowy dokument, z którego wynika, jak mocno koronawirus może uderzyć w polską gospodarkę. "W całym 2020 r. PKB obniży się o 3,4 proc., po raz pierwszy od początku lat 90. Spadek zanotuje konsumpcja prywatna oraz inwestycje, zwłaszcza te poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych" - poinformował resort finansów w komunikacie.

Jak dodano, w drugim kwartale 2020 r. zakładany jest silny spadek aktywności gospodarczej niemal we wszystkich głównych sektorach gospodarki. W drugiej połowie roku oczekiwana jest wprawdzie odbudowa aktywności firm, lecz gospodarka nadal będzie funkcjonować w innym trybie niż przed wybuchem epidemii.

MF przyznaje, że wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej przełoży się na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. "Oczekuje się jednak, że firmy będą dążyły do utrzymania zatrudnienia kosztem obniżek dynamiki płac" - podkreślono.

Spadną też wpływy z podatków. "W szczególności pogorszenie wpływów podatkowych, w stosunku do 2019 r., przewiduje się w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, tj. CIT oraz PIT w części związanej z działalnością gospodarczą" poinformowano w komunikacie.

Resort podał, że poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. zdeterminowany będzie przede wszystkim przez skalę pomocy kierowanej w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej do przedsiębiorstw w celu podtrzymania aktywności biznesowej oraz w celu wsparcia rynku pracy.

"Połączony efekt działań w reakcji na epidemię, a także ubytku dochodów podatkowych doprowadzi w br. do znaczącego pogorszenia wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wzrostu długu sektora. Przy zaprezentowanych skutkach działań antykryzysowych, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie z 0,7 proc. PKB z 2019 r. do 8,4 proc. PKB w 2020 r., dług sektora w 2020 r. zwiększy się z kolei do 55,2 proc. PKB (47,4 proc. w roku 2019 - red.)" - napisano.