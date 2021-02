"To była dobra rozmowa". Przedsiębiorcy po spotkaniu u prezydenta

Było to bardzo konkretne spotkanie i myślę, że prezydent państwa przystępuje ze swoją determinacją do tego, żeby ten pakt antykryzysowy budować i żeby włączyć do niego cały biznes - powiedział po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorczości, które było poświęcone pandemii i jej wpływowi na gospodarkę.

- To była dobra rozmowa, pozbawiona akcentów politycznych, emocjonalnych. Mówiliśmy o tym jak odmrażać gospodarkę, ale mówiliśmy też o tym żeby tarcze antykryzysowe miały swoje uzupełnienie dla tych firm, dla tych branż, które są dzisiaj deficytowe: turystyka, cała sfera usług, gastronomia - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Marek Goliszewski.

- Mówiliśmy o kondycji banków, że banki powinny zostać zwolnione z podatku bankowego, żeby miały więcej pieniędzy najprościej ujmując, żeby dawać kredyty przedsiębiorcom na uruchomienie nowych miejsc pracy. Prezydent się do tego odniósł - tak jak się wydaje - pozytywnie - wskazał prezes BCC.

Podczas spotkania poruszono także temat sposobu stanowienia prawa w naszym kraju. - Bardzo dużo wypowiedzi było na ten temat, że jeżeli biznes ma się włączyć w odbudowywanie i rozwój gospodarczy, to musi być inny sposób stanowienia prawa i projekty ustaw, które wychodzą z rządu, czasem z Ministerstwa Sprawiedliwości, nie mogą stawiać przedsiębiorcy w roli podejrzanego, tylko kreatora nowych miejsc pracy, dawać mu zaufanie co do pewności prawa. I tutaj też było zrozumienie prezydenta - stwierdził Goliszewski.

- Zyskaliśmy również poparcie dla tego, żeby środki europejskie, które tak szybko nie przyjdą do Polski, ale kiedy przyjdą, żeby w dużym stopniu były kierowane na firmy prywatne, które dzisiaj obejmują 80 procent dochodów państwa i całego potencjału gospodarczego - dodał prezes BCC.

Zapowiedział, że nie będą to ostatnie rozmowy na temat sytuacji gospodarczej ze stroną rządową. - Umówiliśmy się na stałe konsultacje i sygnały alarmowe, jeśli coś będzie, jeżeli chodzi o egzekwowanie prawa, przeszkadzało w rozwoju firm, tworzeniu nowych miejsc pracy i lepszych pensji dla pracowników - powiedział.

Podczas środowego spotkania w Pałacu Prezydenckim rozmawiano także o odmrożeniu gospodarki. - Prezydent i premier Gowin zgodzili się, że gospodarkę należy odmrażać szybciej - wskazał Marek Goliszewski.

Jak mówił, przedsiębiorcy zgłosili postulat żeby odmrażanie dokonywało się oddolnie. - Zgłosiliśmy postulat żeby to odmrażanie - rozmawiałem bezpośrednio z prezydentem na ten temat - dokonywało się oddolnie, nie z pozycji Warszawy, rządu, tylko to muszą być decyzje regionalnego sztabu zarządzania kryzysem, lekarzy z podstawowej opieki zdrowotnej i przedsiębiorców. Żeby firmy dostawały certyfikat bezpieczeństwa (...). Prezydent powiedział, że będzie to popierał - zaznaczył Goliszewski.

Koronawirus a gospodarka

Prezydent Andrzej Duda otwierając środowe spotkanie mówił, że "problemów jest bardzo wiele, bo i skala problemu, jakim jest pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę, jest gigantyczna i jest to olbrzymie wyzwanie". Zaznaczył jednocześnie, że nawet pomimo pewnych potknięć generalnie wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle. - Na tle innych krajów poradziliśmy sobie - dodał.

Zdaniem prezydenta, od strony zdrowotnej sytuacja "nie jest zła", udało się nie ulec trzeciej fali zachorowań, także dzięki wprowadzeniu i utrzymaniu obostrzeń.

- Ale cały czas musimy szukać nowych rozwiązań, dobrych rozwiązań, a dziś największym wyzwaniem jest znalezienie takich, które pomogą przetrwać polskim firmom i przedsiębiorcom, a następnie najszybciej jak to będzie możliwe wrócić z powrotem na drogę jak najbardziej dynamicznego rozwoju - mówił Andrzej Duda. Jak zaznaczył, chciałby, żeby właśnie o tym rozmawiać podczas spotkania.

Podkreślał, że rozmowy takie świadczą również o tym, że biznes także bierze odpowiedzialność w swoje ręce i jest gotowy "wspierać od strony intelektualnej prace rządu".

Jak dodał, zmagający się z pandemią rząd "ma pełną świadomość, że dla naszej gospodarki i kraju jest to być albo nie być". - Albo zastosujemy dobre, mądre, optymalne rozwiązania i przejdziemy przez pandemię, żebyśmy dalej mogli się rozwijać, albo pandemia i kryzys cofną nas rozwojowo - stwierdził Duda.

- To jest wielka odpowiedzialność i cieszę się, że państwo, przedstawiając tutaj swoje propozycje, chcecie tą odpowiedzialność wspólnie z przedstawicielami władzy wykonawczej, w szczególności rządu - podjąć - mówił prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że stara się słuchać głosów, które różnymi sposobami docierają do Pałacu Prezydenckiego.

Jak zaznaczył, środowe spotkanie jest efektem właśnie takiego głosu - pisma od szefa Business Centre Club Marka Goliszewskiego z prośbą o umożliwienie Radzie Przedsiębiorczości przedstawienia swoich uwag co do środków zaradczych, podejmowanych w związku z kryzysem.

W skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą: Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych i Związek Banków Polskich.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24