Hotelowy lockdown po dwóch tygodniach. "Nie chcemy powtarzać słów, które się tutaj słyszy"

"Trudno było traktować konferencję jako prawo"

Andrzej Dowgiałło przyznał, że "trudno było traktować konferencję nieprecyzyjną, niedokładną, ogólnikową jako wyrocznię i jako prawo, w związku z tym hotele przyjmowały gości". - Ci goście, tak jak i my zostali zaskoczeni tą wersją, bo przypomnę w przeszłości pozwolono nam na zakończenie niejako rozpoczętych dób, a tutaj tak naprawdę nie wiemy, co mieliśmy zrobić - wskazał właściciel sieci hoteli.

Dowgiałło był pytany, co zatem w takiej sytuacji zrobiono z gośćmi przebywającymi w obiektach. - Wykwaterowujemy ich w tej chwili, serwujemy śniadanie do pokoi i dziękujemy za chęć bycia u nas - wyjaśnił.

- Oczywiście jest to stresujący moment i moment, który na gościach też robi duże wrażenie - bardzo negatywne. Nie chcemy powtarzać słów, które się tutaj słyszy. Goście podchodzą do tego ze zrozumieniem i realizujemy rozporządzenie, które od dzisiaj zamyka nam wszystkie hotele i inne usługi na Warmii i Mazurach - powiedział Dowgiałło.

Hotele liczą straty

Dowgiałło wskazał, że "uruchomienie nawet niewielkiego basenu to są koszty, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych". - A jeśli basenów jest wiele, to możemy w prosty sposób pomnożyć jakie to są koszty, pomijając inne koszty: zaopatrzenia, uruchomienia obiektów, ogrzania - dodał.

- Są to potężne koszty, które w przypadku naszej grupy sięgają około 400 tysięcy złotych, które wydaliśmy. Natomiast nie liczymy tego, co zaplanowaliśmy w sensie przychodów - już nie mówimy zysków - i są to przychody bardzo istotne dla działania w tej sytuacji, dla naszej grupy i dla wszystkich hotelarzy, którzy się przygotowali w bardzo precyzyjny, dokładny sposób, zgodnie ze wszystkimi zasadami sanitarnymi, do swojej działalności - podkreślił gość TVN24.