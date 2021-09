Polska na liście krajów ryzyka. Zmiany w podróżach do Hiszpanii

Polska od poniedziałku jest uznawana przez Hiszpanię za kraj ryzyka w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Oznacza to zmiany dla podróżnych.

Ambasada RP w Hiszpanii poinformowała we wpisie na Twitterze, że od poniedziałku 27 września podróżujący z Polski do Hiszpanii muszą posiadać jedno z zaświadczeń: o przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19, o negatywnym wyniku testu, o przebyciu COVID-19.

W przypadku testów uznawane będą zaświadczenia o wyniku testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR) w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenia o wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przez przylotem do Hiszpanii.

Do tej pory przed wyjazdem z Polski do Hiszpanii konieczne było tylko wypełnienie formularza sanitarnego. "Jeśli państwo/region, z którego podróżujesz do Hiszpanii drogą lotniczą lub morską, nie znajduje się na liście ryzyka, przed wyjazdem konieczne jest tylko wypełnienie formularza sanitarnego Spain Travel Health-SpTH" - czytamy na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.