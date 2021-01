Przez pandemię możesz zapłacić mniejszy podatek. Oto nowe ulgi w PIT

W 2021 roku zeznania podatkowe PIT będzie można składać od 15 lutego 2021 roku, a ostateczny termin na złożenie PIT to 30 kwietnia. Przez pandemię COVID-19 w rozliczeniach za 2020 rok, oprócz dotychczasowych zwolnień, przewidziano nowe ulgi i odliczenia.

Darowizna na cele walki z COVID-19

"Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r. darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych" - czytamy w komunikacie PwC.

W przypadku darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r. oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. od dochodu możemy odliczyć 200 proc. wartości darowizny. W przypadku darowizn przekazanych w maju 2020 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. odliczyć możemy 150 proc. wartości darowizny.