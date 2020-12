Jest decyzja w sprawie Funduszu Kompensacyjnego. "Temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów"

W Narodowym Programie Szczepień znalazł się zapis o Funduszu Kompensacyjnym dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk.

Na konferencji prasowej Dworczyk poinformował, że przyjęty we wtorek przez rząd Narodowy Program Szczepień będzie dostępny w internecie, przede wszystkim na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślił, że w programie zostały ujęte dwie ważne kwestie, które wynikały z konsultacji prowadzonych m.in. z samorządem lekarskim, pielęgniarskim, organizacjami zrzeszającymi samorządowców. Pierwsza z tych kwestii to szersze zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego.

"Przychyliliśmy się do tych głosów"

- Ten postulat przewijał się wielokrotnie w rozmowach z samorządowcami, z różnymi instytucjami - powiedział Dworczyk. Dodał, że to zaangażowanie będzie dotyczyło zarówno sfery informacyjnej, promocyjnej, ale też m.in. dowozu osób z ograniczoną mobilnością do punktów szczepień. W tych kwestiach - dodał Dworczyk - jednostki samorządu terytorialnego oraz Straż Pożarna będą odgrywały ważną rolę.

- Druga sprawa, która też budziła emocje - Fundusz Kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niekorzystne odczyny poszczepienne. Ten temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów. Czy - tak, jak to pierwotnie zakładano, dochodzenie na drodze cywilnej od Skarbu Państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzenie mechanizmu na wzór tego rodzaju funduszy funkcjonujących w innych krajach. Przychyliliśmy się do tych głosów, umieszczając to rozwiązanie w naszej strategii - poinformował.

Jak wyjaśnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, niepożądany odczyn poszczepienny - NOP - to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.

Podczas konferencji Dworczyk zaznaczył, że Narodowy Program Szczepień będzie to kompendium wiedzy na temat szczepionki i procesu szczepień. Zachęcał, by zapoznać się z tym materiałem, ponieważ - jak mówił - jest tam wytłumaczona droga od samego początku, gdy ktoś podejmuje decyzję, by się zaszczepić, poprzez zapisanie się na właściwy termin, potem szczepienie. - W czasie, gdy pojawiają się różne niesprawdzone informacje warto czerpać wiedzę z wiarygodnych źródeł, a ten dokument jest wiarygodnym źródłem - podkreślił.

"To jest nasz wspólny projekt"

Dworczyk podkreślił, że to, czy uda nam się opanować pandemię koronawirusa w 2021 roku, zależy od każdego z nas.

- Dlatego, że dopiero duże wyszczepienie populacji zapewni nam odporność, pozwoli nam na powrót do normalnego życia, pozwoli polskiej gospodarce na powrót do normalnego funkcjonowania - podkreślił Dworczyk.

- Dlatego dziękując za te wszystkie konsultacje, chciałbym państwa prosić i jednocześnie zaprosić do wspólnego działania przy tym wielkim projekcie. To jest nasz wspólny projekt, który nie ma żadnych barw politycznych, który nie ma żadnych odcieni, ani spraw, o których trzeba byłoby szczególnie dyskutować, on po prostu jest ukierunkowany na dobro wszystkich Polaków - powiedział.

