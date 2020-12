Nowa codzienność polskich artystów. "Ludziom z branży jest ciężko"

Od marca nasze wszelkie koncerty i całe nasze życie zostało zamknięte i zastopowane - powiedziała Magdalena Sobczak-Kornatowska z Kapeli Ze Wsi Warszawa. Jak przyznała, "ludziom z branży jest ciężko". - Wiele osób, które znam, przekwalifikowała się, są taksówkarzami, nauczycielami fizyki, po prostu wrócili do dawnych, wyuczonych zawodów, a gdzieś to swoje artystyczne "ja" chyba na razie zaczynamy powoli traktować jako hobby - wskazała. - W momencie, kiedy to wszystko się pozamykało i siedzimy w domach, to dopiero wtedy widać, ile w codziennym życiu daje nam adrenalina, którą dostajemy jak wychodzimy do publiczności - mówiła z kolei Sylwia Świątkowska. Członkinie Kapeli Ze Wsi Warszawa były gośćmi cyklu #POMAGAJMYSOBIE w TVN24.