Wakacje nad polskim morzem. Są pierwsze dane

Sopot - hotele, restauracje

W wynikach nadal widać wpływ koronawirusa. - To był dobry sezon dla branży turystycznej w Sopocie. Lepszy niż zeszły, ale pamiętajmy, że to jest drugi rok pandemiczny - wskazała Golec-Mastorianni.

Pytana o sytuację branży gastronomicznej, przedstawicielka Sopockiej Organizacji Turystycznej wskazała, że "restauratorzy odczuli brak turysty zagranicznego". - W tym roku ponad 90 procent turystów, którzy przyjechali do Sopotu, to byli turyści z Polski i jednak jest to odczuwalne, jeżeli chodzi o wybór produktów - to inny klient - zaznaczyła Anna Golec-Mastorianni.