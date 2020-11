Co z otwarciem sklepów meblowych? Cztery warunki

Wnioski po spotkaniu z branżą

Jak wskazała, podczas spotkania zaproponowano przywrócenie działalności sklepów meblowych pod warunkiem wprowadzenia czterech dodatkowych restrykcji sanitarnych do protokołów bezpieczeństwa, wypracowanych z branżą wiosną. Chodzi, jak powiedziała wiceminister, o "zmniejszenie liczby klientów przebywających w sklepie - z 1 osoby na 15 m kw. (obecny limit dla wszystkich sklepów powyżej 100 m kw. - red.) na 1 osobę na 20 m kw.; cogodzinną dezynfekcję strategicznych miejsc w sklepie; osobę kontrolującą wchodzących do sklepu przestrzegania zasad: dystans, dezynfekcja, maseczka; dodatkowe dwa stanowiska do dezynfekcji rąk na każde 500 m kw. powierzchni sklepu".