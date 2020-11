Zamknięte sklepy w galeriach, nowe limity w handlu. Rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia

Zamknięcie większości sklepów w galeriach handlowych, zmiany w wyliczaniu limitów osób w sklepach, zamknięcie kin oraz ograniczenie działalności hoteli. To nowe obostrzenia, których wprowadzenie zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Resort przekazał także informację o śmierci 373 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Jest to najwyższy dobowy bilans zakażeń i śmierci od początku epidemii.

Nowe obostrzenia

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń. - Kolejne restrykcje są niezbędne - podkreślił szef rządu. Mają one wejść w życie od najbliższej soboty 7 listopada i będą obowiązywały co najmniej do 29 listopada.