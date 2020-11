Zwolnienia grupowe mają objąć tysiące osób. Ale rynek pracy trzyma się nieźle

Prawie 7 tysięcy pracowników obejmują zgłoszone w październiku planowane zwolnienia grupowe. Oznacza to wzrost w porównaniu do września, jednak ich skala potwierdza dobrą, jak na obowiązujące obostrzenia, sytuację na rynku pracy - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"Świadczy to o tym, że polski rynek pracy przyjął wzrost zachorowań i decyzje rządu o kolejnych ograniczeniach ze spokojem – liczby te nie odbiegają zasadniczo od danych z poprzednich miesięcy" - czytamy.

Zwolnienia grupowe

Według "DGP" potwierdza to przykład województwa mazowieckiego, które jako największy rynek pracy odpowiada za niemalże połowę wszystkich zgłoszeń. Liczba planowanych zwolnień grupowych w tym regionie wzrosła zdecydowanie, dla porównania we wrześniu zgłoszenia obejmowały ponad 1,2 tysiąca osób. Największe z nich zgłaszały korporacje.

Największą liczbę planowanych zwolnień zgłosił Santander, który w ubiegłym tygodniu poinformował o zawarciu porozumienia ze stroną związkową. Zgodnie z komunikatem, mają one zostać przeprowadzone do końca 2022 roku i obejmować maksymalnie 2 tysiące osób. Według szacunków banku da to oszczędności sięgające ponad 120 mln zł.