Koronakryzys w gastronomii. "Musimy walczyć każdego dnia o przetrwanie"

Zostaliśmy zostawieni sami sobie i musimy walczyć każdego dnia o przetrwanie - powiedziała restauratorka Katarzyna Ziemska. - Jak was nie będzie, to będziemy musieli zostać w domu - przytoczył słowa klientów kucharz Mirosław Ciołak. O trudnej sytuacji branży mówili na antenie TVN24 przedstawiciele gastronomii.

Od soboty 24 października lokale gastronomiczne zostały zamknięte, a dozwolona jest tylko sprzedaż na wynos i dowóz. Obostrzenia mają funkcjonować co najmniej do 27 grudnia tego roku.

"Z dnia na dzień"

- Jakoś sobie radzimy, ale co to jest za radzenie, gdy zostaliśmy zostawieni sami sobie i musimy walczyć każdego dnia o przetrwanie. Nasze obroty spadły – w trzech restauracjach - o 85, 90 i 100 procent, ponieważ jedna z nich nie ma dowozu. W związku z tym korzystamy z pieniędzy, które zaoszczędziliśmy w ostatnich miesiącach i z pierwszej tarczy antykryzysowej - powiedziała restauratorka Katarzyna Ziemska z Ye Ye Mex Food.

Wyjaśniła też, że nie nie wszystkie restauracje potrafią dobrze funkcjonować w trybie na wynos. - Nie jest to rozwiązanie dla restauracji, które nie miały bardzo rozwiniętych dowozów. Z dowozów zawsze świetnie żyły restauracje typu sushi, pizza, kebaby. Natomiast restauracje z kuchnią polską czy europejską mają z tym ogromny problem. To, co teraz próbujemy oprócz dowozów robić, to inicjować akcje, które nam pomogą w tej trudnej sytuacji - powiedziała Ziemska.