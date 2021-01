Przez koronawirusa droga do euro została zamknięta na lata

Polska przestała spełniać kryteria wejścia do strefy euro. To konsekwencja ekonomicznych skutków pandemii. Jak zauważa "Rzeczpospolita", nawet gdyby obecny rząd zmienił zdanie, teraz nie mamy formalnych możliwości przyjęcia wspólnej waluty.

Jak pisze gazeta, deficyt finansów publicznych poszybował w 2020 r. do 8,9 proc. PKB – prognozowała Komisja Europejska. To efekt uruchomienia programów pomocowych dla gospodarki. Bruksela nawet zapowiedziała, że przymknie oko na wystrzał deficytu w czasie pandemii. Nie zmienia to faktu, że tak duża dziura znacząco odbiega od unijnego limitu wynoszącego 3 proc. PKB.