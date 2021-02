Prezes BGK o polskiej gospodarce. "W dobie kryzysu radzi sobie praktycznie najlepiej w Europie"

Do gospodarki trafiło już ponad 175 miliardów złotych. To efekt programów pomocowych dla przedsiębiorstw, które znalazły się w kłopotach z powodu pandemii COVID-19 - przekazała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Dodała, że biorąc pod uwagę wskaźnik dotyczący Produktu Krajowego Brutto, to Polska radzi sobie "praktycznie najlepiej w Europie".