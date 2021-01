Bruksela zatwierdziła wsparcie dla firm najbardziej dotkniętych przez koronawirusa

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia o wartości 1,9 miliarda euro (około 8, miliarda złotych). Środki mają trafić do firm dotkniętych przez pandemię wywołaną przez koronawirusa.

- Firmy działające w takich sektorach jak turystyka, rozrywka i sport mocno ucierpiały z powodu wybuchu pandemii wywołanej przez koronawirusa. Polski program ułatwi dostęp do płynności firmom działającym w tych sektorach w tych trudnych czasach i zapewni ciągłość ich działalności gospodarczej. Kontynuujemy ścisłą współpracę z państwami członkowskimi w celu znalezienia praktycznych rozwiązań dla złagodzenia skutków gospodarczych wybuchu pandemii, zgodnie z przepisami UE - powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Które branże dostaną pomoc?

Kto skorzysta ze wsparcia?

Z pomocy w formie dotacji będą mogły skorzystać firmy, które zadeklarują: spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40 proc. w stosunku analogicznego okresu w 2019 roku; spadek dochodu w jednym z trzech miesięcy poprzedzających wniosek o pomoc, o co najmniej 40 proc. w porównaniu z dochodem uzyskanym w poprzednim miesiącu lub w tym samym okresie poprzedniego roku.

Pomoc w postaci zwolnień z opłacania składek (np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku będzie dostępna dla firm, które zadeklarują spadek przychodów w listopadzie 2020 roku o co najmniej 40 proc. w ujęciu rok do roku.