Nowy plan pomocy przedsiębiorcom. Dziesięć działań

W piątek potwierdzono 27 086 nowych przypadków koronawirusa . Zmarło 445 osób - to najwyższy dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Koronawirusa w Polsce potwierdzono już u blisko pół miliona osób, prawie 300 tysięcy osób właśnie jest zakażonych SARS-CoV-2.

Z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 od najbliższej soboty 7 listopada wejdą w życie nowe obostrzenia i będą obowiązywały co najmniej do 29 listopada. W związku z tym w piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawił program wsparcia dla przedsiębiorców.

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami - subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Dofinansowanie jest przeznaczone dla firm z branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR - dla MŚP pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. Również dla przedsiębiorstw z branż objętych obostrzeniami.

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm - wnioski mają być składane do 31 marca 2021 r., a wypłaty będą do 30 czerwca 2021 r. Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP ("duże MŚP" jest terminem podawanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - red.). Pomoc przeznaczona jest dla dużych firm, dużych MŚP ze wszystkich branż.

5. Dofinansowanie zatrudnienia - kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla firm ze wszystkich branż.

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes - zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające na dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP. Pomoc dla firm z branż objętych restrykcjami sanitarnymi.

Koszty

Szef rządu był pytany podczas konferencji o koszt przedstawionych instrumentów pomocowych dla firm. - Całkowity minimalny koszt będzie oscylował wokół 9-10 mld zł - już dzisiaj to wiemy - odpowiedział. Zastrzegł, że jeżeli jednak będzie potrzebna "narodowa kwarantanna, jeszcze głębsze zamknięcie gospodarki za tydzień - dwa tygodnie, to ten koszt będzie na pewno większy co najmniej o 5-10 mld zł" - powiedział premier. Wskazał, że te szacunki są różne, "jednak nasza emisja obligacji, zabezpieczenie potrzeb pożyczkowych rządu w tym roku jest już w całości zapewnione". - Już dzisiaj refinansujemy i finansujemy potrzeby rządu na przyszły rok - poinformował Morawiecki. Dodał, że jednocześnie poziom rentowności polskich obligacji odzwierciedla wiarygodność polskiej polityki gospodarczej. - Wszystkich, którzy interesują się rynkami, (...) obserwują ruchy walut, rentowności obligacji widzą, jak oceniana jest polska polityka gospodarcza przez cały zewnętrzny świat finansowy, cały zewnętrzny świat gospodarczy - mówił.