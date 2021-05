Pilotaż paszportów szczepionkowych bez Polski

Rozpoczął się pilotaż wdrożenia oprogramowania informatycznego dla unijnych certyfikatów szczepionkowych. Ma on potrwać dwa tygodnie. Jak pisze środowa "Rzeczpospolita", do testów nie zgłosiła się Polska.

Gazeta podaje, że każdego dnia do centralnego systemu stworzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez Deutsche Telekom i SAP będą przyłączane na próbę dwa kraje. Jako pierwsze zrobiły to w poniedziałek Francja i Malta, do końca przyszłego tygodnia przetestowanych zostanie w sumie 18 państw UE oraz Islandia.