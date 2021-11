Minister o kwarantannie dla przyjeżdżających z krajów, gdzie odnotowano wariant omikron. "Trzeba działać pilnie"

Niedzielski: to jest gamechanger

- Jesteśmy w tej chwili już w sytuacji trudnej. Przeciętny poziom dziennych zakażeń to 23 tys., szpitale są obłożone, musimy likwidować te normalne miejsca leczenia i w te miejsca otwierać łóżka covidowe i pojawienie się takiego elementu, który mógłby spowodować, że zamiast oczekiwanego przesilenia będziemy mieli przyspieszenie, to jest gamechanger. To jest coś co zmienia ocenę sytuacji w sposób fundamentalny, więc z mojego punktu widzenia, pojawienie się nowego ryzyka, w tym punkcie, w którym jesteśmy, kiedy mamy czasem blisko 30 tys. zakażeń, to nie jest to sytuacja, którą można ignorować i przejść nad nią do porządku dziennego - powiedział.