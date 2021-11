Podróże do krajów, gdzie wykryto wariant omikron. Sanepid wyda dwie rekomendacje

Jeszcze dzisiaj zostaną wydane dwie rekomendacje dotyczące podróżujących z krajów i do krajów najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o nowy wariant koronawirusa - omikron - zapowiedział kierujący Głównym Inspektoratem Sanitarnym Krzysztof Saczka.

GIS wyda rekomendacje dla podróżnych

- Po południu wydane zostaną przeze mnie dwa komunikaty. Jeden dotyczący rekomendacji dla osób przybywających do Polski z Afryki, a w szczególności z tych siedmiu krajów, które są wskazane na liście ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - red.) i WHO jako najbardziej ryzykowne (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe - red.), jeśli chodzi o nową mutację omikron oraz rekomendację o niepodróżowaniu do krajów, w których ta mutacja występuje, w szczególności do tych siedmiu państw - zaznaczył podczas konferencji prasowej Saczka.

Omikron - nowy wariant koronawirusa

Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu do powiatowych i wojewódzkich inspektorów sanitarnych zostały wystosowane polecenia, by we wszystkich przypadkach, gdy istnieje podejrzenie zakażenia nową mutacją, przeprowadzony był szczegółowy wywiad epidemiologiczny. Ustalona ma być w tym wypadku lista kontaktów, a próbki pobrane do badania powinny być sekwencjonowane, aby precyzyjnie określić rodzaj mutacji.

- Jeśli okaże się, że to mutacja alertowa, wtedy (...) kwarantanna będzie wydłużona do 14 dni. Również izolacja będzie czternastodniowa - powiedział Saczka. Zaznaczył, że także sanepid będzie decydował o wydłużeniu tego okresu, maksymalnie do 21 dni.

Kierujący GIS przekazał, że wydał też decyzję o weryfikacji elektronicznych kart lokalizacji podróżnego.

- W tej chwili weryfikujemy od 15 listopada wszystkie karty lokalizacyjne pod kątem podróżowania z siedmiu krajów wskazanych na liście alertowej. Będziemy kontaktować się z osobami, prowadzić wywiad epidemiologiczny i nadzór epidemiologiczny. Jeśli okaże się, że mamy do czynienia z nową mutacją omikron, będziemy podejmować działania, które nie pozwolą na maksymalne ryzyko rozprzestrzeniania się nowej mutacji - powiedział Saczka.

Limity - kontrole GIS

Zapowiedział też, że GIS będzie kontrolować organizatorów imprez i spotkań w kwestii przestrzegania limitów osób. - Organizatorzy spotkań, przedsiębiorcy będą odpowiedzialni za to, czy przestrzegane są limity. To leży po stronie organizatorów – podkreślił.

Saczka zaapelował też o szczepienie się przeciw COVID-19. Według niego szczepienia są jedynym znanym antidotum pozwalającym na walkę z pandemią, wzmacnianie odporności i zabezpieczenie przed konsekwencjami zakażenia.

Koronawirus

Wariant koronawirusa, który otrzymał nazwę omikron, rozprzestrzenia się w Europie. Belgia była pierwszym krajem na Starym Kontynencie, w którym go wykryto. W poniedziałek informacja o pierwszej osobie zakażonej nowym wariantem dotarła m.in. z Czech. Wcześniej takie przypadki potwierdzono również w Niemczech.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 13 115 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Oznacza to wzrost o 781, czyli 6 proc., w porównaniu do sytuacji przed tygodniem.

Resort przekazał też w poniedziałek, że zmarło 18 osób chorujących na COVID-19.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 520 961 infekcji, zmarło 83 055 zakażonych.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP