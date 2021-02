Surowsze restrykcje w jednym województwie. Co będzie zamknięte?

Hotele, muzea, galerie handlowe, baseny i inne obiekty użyteczności publicznej zostaną zamknięte w województwie warmińsko-mazurskim – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Nowe obostrzenia wprowadzone zostaną od soboty 27 lutego na dwa tygodnie, a spowodowane są pogorszeniem wskaźników związanych z pandemią COVID-19.

- Zdecydowaliśmy się wykonać mały krok wstecz. Musimy cofnąć się o jedną szesnastą. To województwo warmińsko-mazurskie jest tą jedną szesnastą kroku, który wykonujemy wstecz – wyjaśnił Niedzielski.

- W województwie warmińsko-mazurskim chcemy wprowadzić regulacje: chcemy, by nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego. Chcemy, by galerie handlowe, kina, muzea i inne miejsca użyteczności publicznej zostały zamknięte. Obostrzenia dotyczą również hoteli, muzeów, galerii, kin, teatrów – tego wszystkiego, co ostatnio w kraju było otwierane. Również kortów i basenów – dodał.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że w pozostałych województwach zostaną utrzymane dotychczasowe obostrzenia, które zostały zmienione 12 lutego.

Minister o trzeciej fali

- Trzecia fala się rozpędza i ta dynamika zaczyna być przedmiotem troski. Trzecia fala zaczyna doganiać drugą falę, która zaczęła się w październiku – podkreślił minister zdrowia.

- Warto tę sytuacją analizować na poziomie regionów. Sytuacja jest zróżnicowana – stwierdził Niedzielski. Dodał, że "najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego".

Wyjaśnił, że dla całego kraju mamy na 100 tys. mieszkańców około 20 nowych zakażeń. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego liczba ta przekroczyła 40 i dzisiaj wynosi 45. - Jeśli popatrzymy na Polskę, to trafialność (udział liczby wykrytych zakażeń na liczbę wykonanych testów – red.) wynosi 19 procent. W warmińsko-mazurskim wynosi 34 procent – podkreślił minister zdrowia.

Dodał, że w tym województwie jest również największy odsetek absencji w szkołach.

Warunkowe zniesienie restrykcji

W piątek, 12 lutego weszły w życie zmiany dotyczące niektórych restrykcji. Mają one obowiązywać warunkowo do 28 lutego. Jedną z ważniejszych zmian było dopuszczenie prowadzenia usług hotelarskich w hotelach, motelach i pensjonatach. Gościom może być udostępnione jednak nie więcej niż 50 proc. pokoi znajdujących się w obiekcie.

Otwarte zostały także stoki narciarskie oraz baseny.

Rozporządzenie umożliwiło również wznowienie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), a także m.in. teatrów, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego. Zgodnie z rozporządzeniem takie obiekty mogą wznowić działalność pod warunkiem, że udostępnią widzom lub słuchaczom co drugie miejsce na widowni, jednak nie więcej niż 50 procent maksymalnej liczby miejsc.

Z limitami osób uzależnionymi od powierzchni uruchomiono także kasyna.

Nadal zamknięte pozostają siłownie, aquaparki, kluby i centra fitness. Restauracje, tak jak do tej pory, mogą tylko wydawać posiłki na wynos. Gości nie mogą przyjmować też wesołe miasteczka i parki rozrywki, pokoje zagadek czy dyskoteki.

W galeriach handlowych mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych. W placówkach handlowych nadal obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

We wtorek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z przepisami zaświadczenie o podaniu szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej będzie uprawniać do zwolnienia z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodano także przepis, zgodnie z którym klienci kasyn i salonów z automatami nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Koronawirus w warmińsko-mazurskim

Według rządowych danych w województwie warmińsko-mazurskim 563 z 1065 łóżek dla pacjentów COVID-19 jest zajętych, a w przypadku respiratorów jest to 70 na 123.

24 lutego Ministerstwo Zdrowia podało informację o 12 146 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej zanotowano w województwach: mazowieckim - 1961, śląskim - 1529, pomorskim - 1113 i warmińsko-mazurskim - 970.

Wcześniejsze wypowiedzi ministra

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy "wyobraża sobie utrzymanie dzisiejszych zasad lockdownu, dzisiejszych obostrzeń i dzisiejszych rozluźnień", czy jest "przekonany i zdeterminowany do tego, żeby zacząć jednak znowu robić kroki w tył, a nie naprzód".

Niedzielski przytoczył stosowaną w Europie strategię "dance and hammer", czyli "taniec i młotek", która polega - jak wyjaśnił - "na takiej walce z pandemią, że jak tylko można, to trzeba luzować, a potem oczywiście trzeba - w przypadku jakichś przyspieszeń - podejmować odpowiednie kroki". - Czyli to jest cały czas takie balansowanie – zastrzegł.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP