Baseny, restauracje, hotele - jak będą działać? Po świętach nowe obostrzenia

Ograniczenia w handlu

Dezynfekcja rąk lub rękawiczki

Galerie handlowe, sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto, galerie i sklepy mają obowiązek dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego, stanowiska obsługi lub dystrybutora na stacji paliw.

Z kolei zakłady pracy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

Godziny dla seniorów

Baseny i siłownie

Hotele i restauracje

Z rozporządzenia wynika ponadto, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos.

Spotkania tylko do pięciu osób

Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. Zgodnie z nowymi przepisami, do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Tak jak dotychczas, uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 m odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Zakaz przemieszczania się w Sylwestra

Rozporządzenie przewiduje, że od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Przemieszczanie się dzieci i młodzieży

Do 17 stycznia przedłużono zasadę, że w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna albo innej osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.