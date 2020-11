Dwa warianty w sprawie handlu w niedziele. Organizacja branżowa ocenia

Wprowadzenie jednej dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu jest niewystarczające - uważa Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Jej zdaniem nie rozwiąże to problemu rozładowania ruchu przed świętami, dlatego lepszym rozwiązaniem byłby powrót handlu w niedziele do końca pandemii COVID-19.

Koronawirus a zakaz handlu w niedziele

Zdaniem szefowej POHiD rozwiązanie w postaci jednej dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu jest niewystarczające. - Nie rozwiąże problemu rozładowania ruchu klientów przed sklepami w okresie okołoświątecznym, a zatem w znikomym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników i konsumentów, które jest teraz najwyższym priorytetem branży - powiedziała Renata Juszkiewicz w rozmowie z PAP.

Jej zdaniem "zdecydowanie lepszym" rozwiązaniem jest drugi wariant, mówiący o przywróceniu handlowych niedziel, do końca pandemii. Przekonywała, że przyczyniłoby się to do zwiększenia bezpieczeństwa w sklepach poprzez rozłożenie ruchu klientów na siedem dni w tygodniu, umożliwiając konsumentom i pracownikom ścisłe przestrzeganie reguł dystansowania społecznego.