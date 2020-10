Duża sieć handlowa reaguje na nowe ograniczenia

Od soboty w całej Polsce obowiązują limity osób w obiektach i placówkach handlowych. Limit osób jest uzależniony od wielkości sklepu. Dla punktów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych - limit wynosi 5 osób na jedną kasę. Dla obiektów powyżej 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Co ważne, do limitu nie są wliczani pracownicy.