Rzecznik praw obywatelskich: Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania w sprawie kwarantanny

Sądy administracyjne uznają, że minister zdrowia bez podstawy prawnej wprowadził obowiązek poddania się kwarantannie dla wracających do kraju. Skarbowi Państwa grozi zalew spraw o odszkodowania - ostrzega rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

"W obowiązującym w dacie wydania tych rozporządzeń stanie prawnym, obowiązek poddania się kwarantannie mogła wprowadzić wyłącznie Rada Ministrów, zaś podstawę do wprowadzenia takiego obowiązku stanowił art. 46b pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" - wyjaśnił RPO. Ale i tak - dodał Adam Bodnar - mógł on dotyczyć tylko osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, a nie każdej przekraczającej granicę.

Rzecznik przypomniał, że już wcześniej kierował wystąpienia do ministra zdrowia oraz premiera w sprawie naruszania przepisów Konstytucji RP. "Niestety, co stwierdzam z przykrością, wystąpienia te nie doprowadziły do zmiany sytuacji prawnej w tym zakresie. W związku z tym obecnie za bezprawne naruszenie chronionych konstytucyjnie praw władza publiczna powinna wziąć na siebie odpowiedzialność. Z art. 41 ust. 5 Konstytucji RP wynika, że każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania" - zaznaczył Adam Bodnar.