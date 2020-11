Ceny szczepionek na COVID-19. Firmy podały już stawki

Różne stawki

"Jak na razie spółka zobowiązała się dostarczyć 100 mln dawek do USA, 56 mln do Kanady, 50 mln do Wielkiej Brytanii i 4,5 mln do Szwajcarii. Moderna deklaruje, że może dostarczyć na rynek w 2021 r. od 500 mln do 1 mld szczepionek. Skuteczne szczepienie wymaga wstrzyknięcia dwóch dawek jednej osobie. Skuteczność szczepionki wynosi prawie 95 proc." - napisano.