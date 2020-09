57 miliardów euro dla Polski. Ministerstwo pracuje nad niezbędnym dokumentem

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad Krajowym Planem Odbudowy - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dokument jest niezbędny do uruchomienia unijnych środków na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Polska może otrzymać 57 miliardów euro.

W ramach nowego instrumentu finansowego, który został zaproponowany przez Komisję Europejską - Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Polska może otrzymać 57 miliardów euro. - W tej chwili Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad Krajowym Planem Odbudowy, ponieważ jest to dokument niezbędny do tego, aby można było ubiegać się o to wsparcie - zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.