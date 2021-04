Wicepremier o "rozpoczęciu zakrojonego na szeroką skalę odmrażania całej gospodarki". Padł termin

- W tej chwili najważniejsze jest to, żebyśmy się wszyscy szczepili, przestrzegali dalej tych rygorów sanitarnych. Jeżeli akcja szczepień będzie rozwijać się w dotychczasowym tempie, to od początku maja rozpoczniemy zakrojone już na szeroką skalę odmrażanie całej gospodarki, tak żeby od czerwca wszystkie branże gospodarce, na czele z turystyką i gastronomią, mogły już funkcjonować całkowicie swobodnie - powiedział Gowin podczas czwartkowej konferencji w Lublinie.

"W zależności od tempa"

Na pytanie, czy osoby zaszczepione mogłyby już w maju korzystać np. z restauracji, Gowin odpowiedział, że będzie to dyskutowane w rządzie, ale on sam jest "zdeklarowanym zwolennikiem takiego rozwiązania".

"Z odpowiednimi certyfikatami"

- Musimy wszyscy okazać solidarność z przedsiębiorcami, z reprezentantami tych branż. To jest polski kapitał. Jeśli chodzi o turystykę i gastronomię, to są często prężnie rozwijające się do roku 2020 firmy rodzinne i uważam, że skoro ktoś jest już po podwójnym szczepieniu, jest w pełni bezpieczny, nie może się sam zarazić ani zarazić innych, to tego typu osoby, z odpowiednimi certyfikatami, powinny móc zacząć korzystać z usług turystycznych i gastronomicznych - powiedział wicepremier.