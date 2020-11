Polskie lotnisko przez dwa tygodnie bez połączeń rejsowych. "Jesteśmy ofiarami pandemii"

Ma to związek z zawieszeniem przez Ryanaira połączeń do Anglii i Irlandii z powodu wprowadzonego w tych krajach lockdownu. Irlandzki przewoźnik jest jedynym operatorem, który w ostatnim czasie regularnie realizuje pasażerskie połączenia z Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.

Ryanair lata z Łodzi do Dublina w Irlandii oraz Londynu Stansted i East Midlands w Anglii. Od 12 listopada te połączenia są jednak sukcesywnie zawieszane z powodu lockdownu obowiązującego w tych krajach. Ostatni samolot do East Midlands odleci w poniedziałek, co oznacza, że łódzkie lotnisko pozostanie bez regularnych połączeń.

Koronawirus a ruch lotniczy

- To decyzja Ryanaira, który z powodu sytuacji na Wyspach Brytyjskich zawiesza większość połączeń do tych krajów z lotnisk w Polsce i Europie. Zostaniemy bez rejsowych lotów przez dwa tygodnie, bo 2 grudnia ma zostać przywrócone połączenie do Londynu Stansted, 4 grudnia do East Midlands, a 13 grudnia do Dublina - powiedziała rzeczniczka łódzkiego lotniska Wioletta Gnacikowska.