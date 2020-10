Limity osób w sklepach i na poczcie w całej Polsce

Zgodnie jednak z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października strefy czerwone zostały rozciągnięte na całą Polskę. Oznacza to, że powyższe ograniczenia od soboty obowiązują w całym kraju.

Limit osób na poczcie

Limit osób jest uzależniony od wielkości placówki. Dla punktów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych - limit wynosi 5 osób na jedno stanowisko. Oznacza to, że jeśli w placówce pocztowej są 2 okienka, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Dla obiektów powyżej 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Co ważne, do limitu nie są wliczani pracownicy.

Należy pamiętać, że w sklepach i placówkach pocztowych obowiązują także tak zwane godziny dla seniorów. Oznacza to, że od 10.00 do 12.00 od poniedziałku do piątku, obsługiwane mogą być wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.