W tych grupach jest najwięcej przeciwników szczepień. Najnowszy raport

Dodano, że najwięcej przeciwników szczepień jest w najmłodszych grupach wiekowych - wśród kobiet i mieszkańców mniejszych miejscowości. "Przekonani do szczepień to najczęściej osoby starsze, mężczyźni i mieszkańcy większych miast" - podano.

Zmęczeni doniesieniami

Autorzy raportu PIE "Od szczepionek do szczepień. Jak skutecznie włączać społeczeństwo w walkę z pandemią?" wskazują, że skłonność do szczepień jest wyraźnie wyższa u osób, które w swoim otoczeniu zetknęły się z chorobą COVID-19, zwłaszcza, jeśli zarażeni znajomi lub krewni wymagali hospitalizacji; wśród nich 26 proc. jest przekonanych, że powinni się zaszczepić.

Przekonanych do szczepień przeciw COVID-19 w niemal równym stopniu motywują czynniki zdrowotne (93 proc. uznaje, że trzeba zaszczepić się dla swojego zdrowia), zmęczenie pandemią (91 proc. twierdzi, że należy się zaszczepić, aby wróciła normalność) oraz przekonanie, że to kwestia odpowiedzialności za innych (89 proc.).

Zwolennicy i niezdecydowani

Jak wynika z raportu, 76 proc. osób przekonanych do przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 zgadza się na pierwszeństwo seniorów w kolejce do szczepień. "Zwolennicy szczepień są bardziej skłonni niż pozostali wyrażać aprobatę wobec zwiększenia swobody podróżowania za granicę, ale jest to zdanie mniej niż połowy przedstawicieli tej grupy (46 proc.)" - zaznaczono. Natomiast "dodatkowe przywileje w miejscu pracy czy w dostępie do ochrony zdrowia dla osób zaszczepionych" spotykają się z mniejszym uznaniem (odpowiednio 32 proc. i 27 proc.). Około 43 proc. jest natomiast zdania, że przyjęcie szczepionki "nie powinno wiązać się z żadnymi przywilejami".