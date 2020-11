Kiedy otwarcie sklepów meblowych? Producenci podali datę

Rekomendacje

Przedstawiciele branży wskazali rekomendowane przez nich propozycje zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego w sklepach. Są to: podwyższenie limitu klientów w sklepach - jeden klient na 20 metrów kw. (dziś to jeden klient na 15 metrów kw.); dezynfekcja najczęściej dotykanych miejsc w sklepie co godzinę; zwiększenie w placówkach liczby stanowisk do dezynfekcji rąk dostępnych dla klientów - dwa stanowiska na 500 metrów kwadratowych.