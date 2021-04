Od kiedy otwarcie hoteli? Wicepremier o proponowanym terminie

Na temat otwierania hoteli po majówce będziemy rozmawiali w rządzie w najbliższych dniach. Jestem zwolennikiem tego, by w reżimie sanitarnym otwierać branże. Do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona - powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

- Jestem zwolennikiem tego, by teraz, gdy akcja szczepień zdecydowanie przyspieszyła, by w jak najszybszym tempie z zachowaniem rygorów sanitarnych otwierać kolejne branże. Uważam, że do końca maja cała polska gospodarka powinna być uwolniona. Choć muszą być utrzymane rygory sanitarne i pozytywny trend, jeśli chodzi o liczbę zachorowań - podkreślił Gowin po poniedziałkowym spotkaniu z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości.

Minister rozwoju, pracy i technologii dodał, że wspólnie z Radą Przedsiębiorczości "doszliśmy do wniosku, że 4 maja to powinien być start do szybkiego odmrażania polskiej gospodarki, w tym także udostępnienia wszystkim chętnym ogródków restauracyjnych, być może też pewnej puli, na przykład 50 procent, miejsc w hotelach".

- To są na razie propozycje, które wypracowałem z przedsiębiorcami. Ostateczna decyzja należy do całej Rady Ministrów - zaznaczył wicepremier.

Gowin powiedział, że w kwestii luzowania obostrzeń "przedsiębiorcy są gotowi na błyskawiczne działanie", a "decyzje rządu zapadną w połowie tygodnia, dosłownie na dniach".

Usługi dla zaszczepionych

Szef MRPiT zaznaczył, że jest zwolennikiem tego, by osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 miały dostęp "do wszelkiego typu usług". - Tu nie chodzi tylko ani przede wszystkim o komfort tych osób. Chodzi przede wszystkim o ratowanie polskich hoteli, polskich restauracji - powiedział. - To jest taki moment, kiedy wszyscy musimy okazać solidarność z przedsiębiorcami, którzy nie z własnej winy musieli ograniczyć albo wręcz zamknąć swoją działalność gospodarczą. Okazujemy tę solidarność przez kolejne transze pomocowe - dodał. Podkreślił, że do tej pory z budżetu państwa wyasygnowano na ten cel ponad 200 mld zł. - To już jest taki moment, kiedy trzeba przedsiębiorcom dać nie tylko rybę, trzeba dać wędkę, czyli umożliwić jak najszybszy powrót do przynajmniej ograniczonych form działalności gospodarczej - podkreślił Gowin

Minister zdrowia o otwarciu hoteli i restauracji

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w tym tygodniu mamy poznać szczegółowy plan postępowania na cały maj.

- Nie ma na razie dyskusji, żeby różnicować dostępność usług publicznych, jak restauracje dla osób, które są zaszczepione bądź nie są zaszczepione. Przygotowujemy w tej chwili bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Ten harmonogram zostanie zaprezentowany najprawdopodobniej w środę, być może w czwartek. Możemy się spodziewać, że w ciągu miesiąca maja wróci oprócz edukacji bardzo wiele usług i zostanie przywróconych do funkcjonowania bardzo wiele sektorów, za których działaniem się stęskniliśmy - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji minister zdrowia.

W środę Niedzielski podał, że przewiduje, iż sytuacja epidemiczna będzie się poprawiała w kraju i zostanie w tym tygodniu przedstawiony "plan postępowania dla całego miesiąca maj, który będzie zakładał przywracanie funkcjonowania zarówno branży gastronomicznej czy branży hotelarskiej, czy innych branż, które były do tej pory objęte obostrzeniami". W tym planie mają znaleźć się także kwestie związane z organizacją m.in. komunii oraz wesel.

"W najbliższą środę będą komunikowane decyzje"

Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że "w najbliższą środę będą komunikowane decyzje dotyczące sytuacji epidemicznej i wynikającej z niej decyzji o luzowaniu obostrzeń". Zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznych decyzji co do gałęzi gospodarki i dziedzin życia społecznego, które miałyby być w pierwszej kolejności odmrażane.

Dodał, że "kompleksowa informacja" zawierająca dane "co do poszczególnych sektorów, dat oraz warunków epidemicznych, które muszą być spełnione, żeby podjąć te kroki, będzie przedstawiona w najbliższą środę".

Luzowanie ograniczeń w 11 województwach od 26 kwietnia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 26 kwietnia mogą wznowić działalność salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz salony tatuażu i piercingu w 11 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Tego typu miejsca mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywać może wyłącznie obsługa i obsługiwani klienci. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy opieki wymaga klient.

W rozporządzeniu sprecyzowano, że stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między nimi jest przegroda.

W tych samych regionach od poniedziałku nauka w klasach 1-3 szkoły podstawowej odbywa się w systemie hybrydowym. Polega to na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 procent uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej realizuje te zajęcia stacjonarnie, a co najmniej 50 procent uczniów uczy się zdalnie.

W pozostałych województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim utrzymano dotychczasowe ograniczenia.

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes