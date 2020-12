Kasyna będą zamknięte. Rozporządzenie czeka na podpis premiera

Od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku kasyna mają być zamknięte. Rozporządzenie w tej sprawie czeka na podpis premiera - wynika z informacji zawartych na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ma ono wejść w życie w poniedziałek 28 grudnia.

Rozporządzenie wprowadza zakaz działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety oraz kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych. Ma to dotyczyć również tej działalności prowadzonej w ramach usług hotelarskich – zapisano. Za "projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" odpowiada resort zdrowia i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. We wtorek wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapewnił na Twitterze, że kasyna będą zamknięte, a temat ich funkcjonowania podczas obostrzeń miedzy 28 grudnia a 17 stycznia poruszono na posiedzeniu rządu. Zapowiedział szybką nowelizację rozporządzenia.