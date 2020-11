Kiedy zostaną otwarte sklepy meblowe? Wicepremier podał możliwy termin

Mam nadzieję, że grudzień będzie miesiącem z otwartymi sklepami meblowymi - powiedział w RMF FM wicepremier Jarosław Gowin. - Dzisiaj będą kolejne konsultacje. Mam nadzieję, że każda z tych telekonferencji przybliża nas do pozytywnej decyzji - wskazał minister rozwoju, pracy i technologii.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, rząd zdecydował o wprowadzeniu od soboty 7 listopada nowych obostrzeń, które mają obowiązywać co najmniej do 29 listopada. Zakaz handlu dotyczy obiektów handlowych lub usługowych, w tym parków handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 metrów kwadratowych. Jednocześnie przewidziano jednak wyjątki.

W efekcie niektóre firmy zajmujące się sprzedażą mebli poinformowały, że ich punkty stacjonarne od soboty są tymczasowo zamknięte. Jednocześnie zachęciły klientów do zakupów online lub składania zamówień przez telefon.

Jarosław Gowin o sklepach meblowych

Wicepremier Jarosław Gowin był pytany w sobotę w RMF FM o to, kiedy zostaną ponownie otwarte sklepy meblowe. Jak zaznaczył, sytuacja epidemiczna w Polsce nie jest dobra.

- Nie jest wcale dobrze. Ponad 20 tysięcy zakażeń dziennie, setki zmarłych, to są dane dramatyczne - zwrócił uwagę. - Natomiast liczę na to, że krzywa wzrostu wypłaszczy się w sposób trwały i wtedy, jeżeli chodzi o sklepy, mam nadzieję, że grudzień - ten miesiąc kluczowy z punktu widzenia obrotu w handlu - będzie już miesiącem z otwartymi sklepami - dodał minister rozwoju.

Przedstawiciele czołowych sieci meblowych, Agata Meble, Ikea Retail Polska oraz Jysk Polska, zwrócili się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o umożliwienie ponownego otwarcia sklepów. Jarosław Gowin poinformował, że w sobotę będą kolejne konsultacje z branżą. - Mam nadzieję, że każda z tych telekonferencji przybliża nas do pozytywnej decyzji - powiedział wicepremier.

Szef MR wyjaśnił także, dlaczego tak dużą uwagę przywiązuje do sklepów meblowych. - One są elementem systemu naczyń połączonych z przemysłem meblowych, który jest jednym z najważniejszych gałęzi polskiego eksportu, co więcej, polscy producenci bardzo dobrze wykorzystali czas pandemii, weszli w zerwane łańcuchy dostaw. Polskie meble sprzedają się jeszcze lepiej na całym świecie. Warto wspierać przemysł meblowy poprzez otwarcie sklepów - podkreślił Jarosław Gowin.