Ceny do góry, stopy na dole. "Niszczenie oszczędności Polaków i pomaganie w ten sposób rządowi"

Kwestia gotówki

- Adam Glapiński jest miłośnikiem tradycyjnego obrotu pieniądzem. Gdybym był ministrem finansów, to codziennie musiałbym pić melisę, słuchając pana prezesa Glapińskiego, bo przecież w interesie Ministerstwa Finansów jest, by wszystko było bezgotówkowe, rejestrowane, żeby nie było anonimowych transakcji gotówkowych, które trudno skontrolować. A tu wychodzi Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, i chce bronić gotówki przed ministrem finansów. Jest to dość kontrowersyjne, by nie powiedzieć perwersyjne - stwierdził Samcik.

- Zysk Narodowego Banku Polskiego pochodzi bardziej z różnic kursowych niż oszczędności Polaków. To, co prezes Glapiński robi dla ministra finansów, trzymając niskie stopy procentowe i umożliwiając Skarbowi Państwa zadłużanie się na niski procent jest większą zasługą niż opowieści na temat ochrony gotówki - zauważył.

Dodał, iż "najważniejsze jest to, że mamy wysoką inflację, coraz wyższą niestety, co może się kiepsko skończyć" i "mamy bardzo niskie stopy procentowe, co powoduje, że rośnie nam bańka nieruchomościowa". - To, że coraz więcej ludzi nie stać na mieszkanie to jest jeden z efektów ubocznych polityki NBP. Ludzie nie mają co z pieniędzmi robić, więc pchają je na rynek nieruchomości - powiedział.