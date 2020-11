Zamknięte branże liczą straty. "Skala funkcjonowania jest żałosna"

Od soboty 24 października lokale gastronomiczne zostały zamknięte, a dozwolona jest tylko sprzedaż na wynos i dowóz. Obostrzenia mają funkcjonować co najmniej do 27 grudnia tego roku.

- Restauratorzy stają na głowie, wymyślają co chwila nowe rzeczy żeby w jakiś sposób przetrwać, aby przeżyć jeszcze kolejny miesiąc - podkreślił Marcin Kręglicki, restaurator. - Nie wiemy co będzie dalej, jak to będzie wyglądało w styczniu i lutym - dodał. Kręglicki wyjaśnił, że część restauracji przekształca się np. w sklepy delikatesowe.

"Skala funkcjonowania jest żałosna"

- W momencie, kiedy zamknięto hotele i powiedziano, że mogą one funkcjonować tylko dla osób podróżujących służbowo, to mieliśmy duży dylemat, czy hotele mają być otwarte, czy zamknięte, ale uznaliśmy, że otworzymy je z różnych powodów. Jednym z nich jest to, że na przykład nasi pracownicy chcą funkcjonować, chcą żyć, coś robić. Bycie poza miejscem pracy, niepewność co do dalszych losów też jest bardzo zła. Stan psychiczny nas wszystkich jest coraz gorszy, to jest bardzo ważny element - wyjaśnił Orfinger.