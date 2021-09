Długi hotelarzy i restauratorów. Rekordzista ma oddania ponad 4 miliony złotych

Łączne zadłużenie firm z branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa) w bazie Krajowego Rejestru Długów wynosi ponad 303,2 mln zł. Średnio każde przedsiębiorstwo ma zaległości sięgające niemal 29 tys. zł. Zdecydowana większość to niezapłacone zobowiązania mikrofirm, które są winne kontrahentom ponad 240 mln zł.

HoReCa - długi

Największe zaległości ciążą na firmach z województwa mazowieckiego, których łączne zadłużenie wynosi 58,9 mln zł. Drugie miejsce zajmują przedsiębiorcy ze Śląska z zaległościami na poziomie ponad 40 mln zł, a trzecie - z województwa dolnośląskiego, które muszą uregulować rachunki przekraczające 31 mln zł. Z kolei najmniej długów mają do spłacenia przedsiębiorcy z województwa opolskiego (3,7 mln zł), podlaskiego (5,5 mln zł) i lubuskiego (5,6 mln zł).

Największym wierzycielem branży hotelarskiej są banki, które czekają na spłatę 112 mln zł. Z tego, 72 mln zł to kwota należności tzw. wtórnych wierzyciel, a 28,4 mln zł - zaległości wobec branży handlowej. Na hotelarzach ciążą też długi wobec firm leasingowych (18,6 mln zł) i telekomunikacyjnych (11,2 mln zł).

Najwięcej do oddania mają jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG-i).

Pandemia COVID-19

Eksperci zwracają uwagę, że pomimo stosunkowo udanych wakacji, przedsiębiorcy nie spodziewają się, by szybko udało im się odrobić straty powstałe w wyniku pandemii. Powodem jest widmo kolejnych obostrzeń i braki kadrowe, z którymi mierzy się branża.

- Od początku 2021 roku dynamika wzrostu zadłużenia wyraźnie wyhamowała. Spadła także liczba dłużników, co może świadczyć o tym, że branża powoli odbudowuje swoją pozycję - ocenił. Według niego pomocny okazał się też bon turystyczny, z którego skorzystało ok. 3 mln Polaków, którzy aktywowali bony na ok. 2,6 mld zł.