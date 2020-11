"Ogromne utrudnienie" w godzinach dla seniorów. Ministerstwo odpowiada, czy będą zmiany

Opiekunowie nie mają prawa, by wejść do sklepu, apteki czy placówki pocztowej w godzinach 10-12 ani w towarzystwie seniora, ani samodzielnie - zwrócił uwagę Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślił "jest to ogromne utrudnienie". Dlatego parlamentarzysta zapytał, czy rząd przewiduje zmiany w tak zwanych godzinach dla seniorów. Na interpelację odpowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.