Zmiany w sklepach w ogniu krytyki branży. "Stwarza potencjalnie konfliktowe sytuacje"

Branża krytykuje godziny dla seniorów

"W warunkach rosnącej liczby zakażeń zupełnie logiczne wydawałoby się przywrócenie handlu w niedziele – pozwoliłoby to na rozluźnienie ruchu w sklepach, co pozostaje nie bez znaczenia z punktu widzenia ryzyka epidemicznego. Tymczasem, w trakcie dzisiejszej (sobotniej - red.) konferencji prasowej, Premier wraz z Ministrem Zdrowia ogłosili przywrócenie 'godzin dla seniora' w sklepach" - zwrócono uwagę.

"Jest to rozwiązanie znane z okresu od marca do maja br., gdy podstawowym jego skutkiem była dezorganizacja pracy sklepów i ciągnące się metrami kolejki konsumentów czekających na możliwość zrobienia zakupów" - dodano.

Zdaniem Ptaszyńskiego, być może lepsze byłoby na przykład wprowadzenie godzin priorytetowych dla seniorów. "Mogłyby wtedy wejść bez kolejki do sklepu i mieć bezwzględne pierwszeństwo przy kasie. To także znacząco skróciłoby czas pobytu tych osób w sklepach" - wyjaśniał wiceprezes PIH.

Polska Izba Handlu w kwietniowym stanowisku wskazywała, że do organizacji docierały informacje od przedsiębiorców, że nierzadko paraliżuje to pracę sklepów. "Problematyczna jest praktyczność tego rozwiązania np. w centrach biurowych miast, gdzie właściwie nie ma osób starszych i sklepy przez dwie godziny stoją puste, a pracujące w okolicy osoby nie mogą korzystając z przerwy w pracy, by zrobić zakupy. Z kolei po zakończeniu czasu dla seniorów tworzą się kolejki, co nie sprzyja bezpieczeństwu sanitarnemu" - mogliśmy przeczytać w informacji od jednego z przedsiębiorców.