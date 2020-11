Nowe ograniczenia handlowe. Znamy szczegóły

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii trafił do konsultacji. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Zdrowia, uwagi do projektu można przesyłać do resortu do czwartku do godziny 19.